В Самаре расширят разворотное кольцо на пересечении Революционной и Московского шоссе

Дорожные работы проводятся преимущественно ночью, чтобы не мешать городскому транспорту Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре продолжается масштабная реконструкция Московского шоссе, от Мичурина до проспекта Кирова. Главный специалист министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Оксана Волохова рассказала, что изменениям повергнется не только основной ход шоссе, но и некоторые прилегающие дороги. Так, ремонтом предусмотрено расширение разворотного кольца на улице Революционной, а также обустройство дополнительного выезда с дублера перед улицей Жигулевская.

Кроме того, по словам куратора проекта Оксаны Волоховой, в 2021 году ремонт Московского шоссе будет осуществляться с применением материалов по новому ГОСТу, что позволит предотвратить образование колеи на дороге.

- Ремонт Московского шоссе проводился в последний раз в 2015 году, через пять лет, в 2020, закончился гарантийный срок на верхний слой асфальта. В этом году гарантийный срок на покрытие установлен в соответствии с нормативом и с учетом интенсивности движения. Таким образом, гарантия на верхний слой будет действовать 3 года, - сказала Оксана Волохова.

Напомним, в настоящее время рабочие выполняют фрезеровку верхнего слоя асфальта на ремонтируемом участке Московского шоссе. Работы продлятся в течение трех недель, а уже через две недели будет укладываться новое альфальтно-щебеночное покрытие, более устойчивое к нагрузкам.