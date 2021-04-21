ВТБ планирует на четверть увеличить розничный кредитный портфель

Особое внимание ВТБ уделит развитию инструментов daily banking

Таким образом, банк будет расти быстрее рынка. Чистая прибыль розничного бизнеса ВТБ (до profit sharing с другими ГБЛ) вырастет более чем на четверть – до 96 млрд рублей. Прогнозы на год в ходе Дня Инвестора ВТБ озвучил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

В этом году, по оценке ВТБ, рынок кредитования в России вырастет в пределах 11,5%. ВТБ планирует расти быстрее других игроков, нарастив данный показатель за год на четверть. Драйверами роста розничного бизнеса станут ипотека и кредиты наличными. Выдачи жилищных кредитов должны достичь 1 трлн рублей (рост – в пределах 10% к 2020 г.), продажи кредитов наличными превысят 1 трлн, увеличившись более чем на 40%.

«Начало года отмечено ростом розничного бизнеса в России – население демонстрирует устойчивый спрос во всех сегментах. ВТБ за первый квартал нарастил продажи по ключевым направлениям розничного кредитования – ипотеке, автокредитам и кредитам наличными. Благодаря улучшению условий по нашим продуктам, которые мы произвели в начале второго квартала, мы уверены в продолжении роста нашего кредитного бизнеса, который в этом году превысит допандемийные значения», – комментирует Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, ключевым направлением развития ВТБ в этом году станет дальнейшая цифровизация розничного бизнеса. Драйвером роста портфеля привлеченных средств в 2021 году станут инвестиционные инструменты, где ожидается прирост рынка примерно в 1,5 раза. Кроме того, ВТБ улучшил структуру классических сбережений, нарастив долю средств до востребования в общем портфеле средств физлиц с 23% до 36%.

В рамках проекта образцовой сети ВТБ планирует развитие новых технологичных офисов, большая часть операций в которых проходит в цифровых каналах. Общая оптимизация затрат в рамках проекта - 15 млрд рублей, из них 5-7 млрд – уже в нынешнем году.

Особое внимание ВТБ уделит развитию инструментов daily banking. Благодаря внедрению новых сервисов и активной работе с клиентскими сегментами банк ожидает рост объема Р2Р-переводов в 2,5 раза, объема платежей по ЖКХ – в 2,3 раза, POS-оборот по дебетовым картам – в пределах 40%.