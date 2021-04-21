В Самарской области полыхают лесные пожары - уже 12 за выходные

В Самарской области горит трава и леса Фото: Социальные сети

Аномально теплый апрель "поджег" Самарскую область. Только за выходные в регионе произошли 12 лесных пожаров. В 11 муниципальных образованиях введен режим угрозы взникновения ЧС. Действует 4-1 класс пожароопасности. До 15 октября введен особый режим.

- С такой ситуацией по пожарам мы не сталкивались в течение семи лет. Все лесные пожары произошли вблизи крупных населенных пунктов, - рассказал глава МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Недавно ситуацию обсудили на заседании комиссии по ЧС. Участники совещания сошлись, что виноваты и недоработавшие муниципальные власти. Нужно активнее использовать полный запрет на посещение лесов и обеспечить условия для контролируемого пала сухой травы на сельскохозяйственных землях.

В городах же стоит обеспечить специальные участки для разведения костров, чтобы их не жгли бесконтрольно и не подвергали природу опасности. Помогать в предотвращении трагедий будут и добровольные пожарные команды - всего на территории области их 158. В этом году они уже 307 раз выезжали бороться с огнем.

Напомним, что недавно крупный пожар ликвидировали в Тольятти. А накануне загорелась трава в Ширяево.