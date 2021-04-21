В Самарской области начнут модернизовать школьные столовые уже в этом году

Родители учеников попросили модернизировать столовые в школах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что 2021 году стартует новый проект по модернизации школьных столовых в регионе. Этот вопрос обсудили с родителями самарских учеников.

- В 2020 году мы справились со всеми задачами, которые перед собой ставили. Одно из важных решений – организация бесплатного горячего питания для детей младших классов. Рад, что наш регион за короткие сроки оказался подготовленным к реализации поручения президента, - отметил Дмитрий Азаров.

В Самарской области почти 145 тысяч младшеклассников, все они обеспечены горячим питанием в школах. В настоящее время в школах, столовых и на комбинатах школьного питания Самарской области для этого предусмотрены все условия.

Глава региона отметил, что не всем регионам страны удалось в кратчайшие сроки реализовать данное поручение правительства России. Кроме того, региональный родительский комитет Самарской области вышел с просьбой продолжить работу в этом направлении и модернизировать школьные столовые. По словам Дмитрия Азарова, эта работа начнется уже в этом году.