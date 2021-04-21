ВТБ намерен удвоить число клиентов к 2025 году

К 2022 году ВТБ намерен обеспечить 100%-ную доступность своих продуктов в цифровых каналах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас продуктами и услугами ВТБ пользуются свыше 14 млн физических лиц. Клиентскую базу планируется удвоить и обслуживать 40% экономически активного населения России. Рост будет обеспечен за счет активной работы с новыми сегментами, ускоренной цифровизации бизнеса и развития партнерских проектов. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе Дня Инвестора.

В рамках партнерской модели ВТБ готовится привлечь более 8 млн активных клиентов за ближайшие четыре года. Экосистема строится на принципе открытой бизнес-архитектуры и сосредоточена в шести направлениях: розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика. В этих секторах сосредоточено свыше 90% всех трат россиян на покупку товаров и услуг и проведение ключевых платежей.

Партнеры ВТБ могут использовать лицензию и инфраструктуру банка для предоставления финансовых услуг под их собственным брендом. В настоящее время ВТБ уже сотрудничает с такими брендами как «Магнит» (реализация платежного сервиса «Magnit Pay»), «Яндекс» (инвестиционный сервис в Яндекс.Плюс для управления сбережениями) и ПИК (проведение цифровых сделок по ипотеке).

Активным каналом привлечения клиентов станет передовая линейка цифровых продуктов и сервисов. Уже проведены первые дистанционные сделки по ипотеке и автокредитам, началась эмиссия цифровых карт, полностью обновлен ВТБ Онлайн, открыты первые технологичные офисы нового формата.

К 2022 году ВТБ намерен обеспечить 100%-ную доступность своих продуктов в цифровых каналах, а также осуществлять до 50% продаж дистанционно. Банк готовится к запуску первых отделений без сотрудников, где 90% операций будет производиться без бумаги. Одним из важнейших запусков этого года станет «Легкий банк» - пользователи смогут моментально получить доступ к ВТБ Онлайн и платежным сервисам, даже если они не являются клиентами ВТБ.

Банк также активизирует работу с новыми сегментами пенсионеров и молодежи. Для студентов и школьников планируется запуск кампусных образовательных проектов со специальными предложениями. Для молодежи - обновление продуктов и цифровых сервисов, в частности, кастомизация карт и программы лояльности, запуск детской банковской карты. Для пенсионеров ВТБ уже запустил специальный вклад, планируется также оптимизация подачи заявки на назначение пенсии или ее перевод на карту ВТБ в приложении без посещения офиса банка или ПФР.