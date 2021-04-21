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Общество21 апреля 2021 11:04

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, что ждет от сегодняшнего заявления президента

Самарская область успешно выполняет все поручения главы страны
Валерий СОКОЛОВ
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Глава региона считает, что все поручения нацелены на социальные сферы и на улучшения качества жизни людей

Глава региона считает, что все поручения нацелены на социальные сферы и на улучшения качества жизни людей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подвел итоги реализации поручений президента в 2020 году и рассказал, что ждет от сегодняшнего послания.

- Мы выполнили все, что наметили в прошлом году. Задачи, которые ставит перед регионами президент, работают многие годы и именно это задает вектор развития государства и общества, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По мнению главы региона, послание президента всегда является программным документом. Главное направление которого, развитие принципов социального государства.

- Каждый россиянин ожидает в сегодняшнем послании анализа ситуации, связанной с ограничениями из-за пандемии в мире. А также выхода из постковидного периода с использованием современных и высокотехнологичных решений в разных отраслях, - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор считает, что регион успешно справится со всеми поручениями в дальнейшем, так как эти послания нацелены на человекоцентричность.