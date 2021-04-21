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Общество21 апреля 2021 11:23

Для самарцев организуют вечернюю экскурсию при свечах по особняку Клодта

Мероприятие состоится вечером 23 апреля
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Особняк Клодта хранит много интересных фактов

Особняк Клодта хранит много интересных фактов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Историк Александр Житков вечером в пятницу, 23 апреля, проведет авторскую экскурсию «По музею при свечах» по особняку Клодта. Начало встречи в 21:00. Гостей ждут у Детской картинной галереи на Куйбышева, 139.

- Зрителей приглашают пережить необычный музейный опыт – пройтись по вечерней экспозиции при свечах! Кроме залов, всегда доступных для посещения, экскурсионная группа сможет увидеть «потайные» места особняка, - обещают организаторы мероприятия.

Посетители смогут подняться на второй этаж, выйти на балкон, побывать в подвале и прогуляться по саду усадьбы. Отметим, что автор экскурсии Александр Житков занимается историей особняка Клодта больше пяти лет и сможет удивить гостей интересными фактами об этом месте.