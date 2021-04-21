В больницах Самарской области с COVID-19 и подозрением на него лечатся около 3 тысяч человек

В Самаре продолжают бороться с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве здравоохранения Самарской области рассказали, сколько человек прямо сейчас лечатся в стационарах медицинских учреждений в регионе. Таких пациентов примерно 3000 человек, также 1500 коек сейчас свободно. Еще около 13 тысяч человек лечатся дома в амбулаторных условиях. Соотношение остается практически неизменным.

- Сегодня мы стараемся в первую очередь госпитализировать пациентов 60+ с COVID-19 и подозрением на него, даже если их состояние не внушает никаких опасений. Это нужно для более точного контроля ситуации и профилактики осложнений, - рассказал журналисту КП-Самара министр здравоохранения Армен Бенян.

Как пояснили в минздраве, сейчас резервный коечный фонд сохраняют на уровне 30%, это нужно для того, чтобы обеспечить людей необходимой помощью и не оставлять пустующие койки без дела.

На данный момент помощь пациентам с коронавирусом оказывают в 23 медицинских учреждениях, в них 4547 коек, 1680 с кислородом и 758 с ИВЛ.