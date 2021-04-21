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Здоровье21 апреля 2021 11:42

В Самарской области 189 человек заболели коронавирусом и 15 человек скончались

Восьмой день подряд в регионе фиксируют по 15 летальных случаев
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Смертность от коронавируса растет

Смертность от коронавируса растет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 189 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 863 зараженных.

Из общего числа заболевших, 56 951 человек успешно справились с опасным заболеванием. В Том числе, за прошедший день, диагноз был снят у 219 пациентов.

Восьмой день подряд в Самарской области фиксируется по 15 летальных случаев среди больных коронавирусом. За все время пандемии в регионе скончались 1385 человек.

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