В Самарской области за неделю клещи покусали 122 человека

Снятых с людей клещей отправили в лабораторию на исследование Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за неделю, с 12 по 18 апреля 2021 года, в лечебные учреждения обратились 122 человека, которых укусили клещи. Всего с начала 2021 года на территории области зарегистрировано 126 пострадавших от укусов. Об этом сообщили в самарском Роспотребнадзоре.

- Ни в одном случае не произошло заражение клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека, - сообщили специалисты.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, чаще всего клещи нападают во дворах или около да – 65 случаев, на территории загородных дач – 37 случаев, 21 случай укуса клещей зафиксирован в дикой природе, в парках и лесопарках 2 случая, и только 1 случай в местах массового отдыха.

Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области провел лабораторное исследование 91 экземпляра клешей, которые были сняты с людей. По результатам анализов, 12 из них имели антиген вируса клещевого энцефалита. Зараженные клещи были обнаружены на территории Самары, Новокуйбышевска, Волжского, Красноярского, Безенчукского, Большеглушицкого и других районов Самарской области. В Волжском районе, в одном из снятых с человека экземпляре, была обнаружена ДНК боррелии.