Райффайзенбанк снижает ставку льготной ипотеке до 5,69%

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предложение распространяется на покупку жилья в новостройке. Льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

«Мы всегда стремимся дать клиентам простое решение жилищного вопроса, поэтому даже несмотря на повышение ключевой ставки, рады предложить выгодные условия, — отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков. — При этом ипотека в Райффайзенбанке — это не только удобные ставки, но и комфортное обслуживание в течение всего срока кредита».

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны. Оставить заявку на «Ипотека с господдержкой 2020» просто на сайте или в мобильном приложении банка. Решение будет готово в течение дня и действительно ещё три месяца.

Подробнее можно узнать на raif.ru.