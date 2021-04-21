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Дом. Семья21 апреля 2021 13:14

В Самарском питомнике в поселке Формальный у лошадей Пржевальского родился жеребенок

Представители Самарского зоопарка сообщили о пополнении
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Малыш не отходит от своей мамочки не на шаг Фото: Самарский зоопарк

Малыш не отходит от своей мамочки не на шаг Фото: Самарский зоопарк

В сафари-парке в поселке Формальный Самарской области у лошадей Пржевальского родился малыш. Об этом сообщили представители Самарского зоопарка.

Пока не удалось вычислить пол жеребенка, так как молодая мама не подходит близко к людям, стараясь оберегать своего малыша.

- Жеребенок выглядит здоровым и это самое главное, - говорят сотрудники питомника.

По словам сотрудников сафари-парка, детеныш всюду ходит за своей мамой и с аппетитом пьет молоко.

Недавно КП-Самара сообщала, что в питомник с сафари-парком перевели лосиху Ладу и лосенка Яшу. Пока отношения между ними остаются напряженными – Лада утонченная натура, а Яша своенравный. Однако сотрудники зоопарка не теряют надежду, что в скором времени лоси обзаведутся потомством.

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