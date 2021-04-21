В Самаре открыли единственный в России музей теплоэнергетики

Самарцы ходят в музей целыми семьями Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ПАО «Т Плюс» открыл на ВОлжском проспекте в Самаре — рядом с бассейном ЦСКА — единственный в России интерактивный музей теплоснабжения. Туда уже пускают гостей. Любой желающий сможет познакомиться с выставкой до 3 мая.

— Здесь можно узнать, как производятся тепло и свет, как работает и устроена тепловая электрическая станция, какое топливо самое энергоэффективное и многое другое. Выставка совершенно бесплатная, — отмечают в компании.

Первое, что открывается для посетителей — панорамный кинотеатр с 4К-фильмом о тепле. Внутри музей разделен на несколько залов, в каждом из которых можно найти интерактивные модели и трехмерные инсталляции объектов теплоснабжения. Интерес вызывает и зона дополненной реальности, а также увлекательные игры.

К экспонатам можно прикататься. Кнопки можно нажимать. Если возникают какие-то вопросы, то на них готовы ответить работающие на месте энергетики.

В будни музей работает с 10:00 до 21:00. В выходные — с 10:00 до 20:00.

Посещение бесплатное, но лучше записываться заранее. Более подробную информацию можно узнать на сайте «Т Плюс» http://samaramuseum.ru/ и в их аккаунте Instagram @tplusmuseum.