189 заболевших, 15 смертей: где и как болеют коронавирусом в Самарской области

Восемь дней подряд по 15 смертей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперативного штаба, в Самарской области за минувшие сутки 189 человек заболели коронавирусом. Большинство заболевших обнаружили в Самаре – 98 зараженных, в Тольятти коронавирусом заболели 18 человек, а 14 инфицированных нашли в Волжском районе.

Из числа чуточных заболевших, 177 человек узнали о коронавирусе после обследования с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и внебольничная пневмония, а 12 человек не имели никаких клинических проявлений заболевания.

Уже восемь дней подряд в регионе фиксируется по 15 умерших в сутки. По данным на 21 апреля, скончались семь мужчин в возрасте от 58 до 82 лет и восемь женщин в возрасте от 54 до 87 лет. У многих из них были проблемы с сердцем и эндокринной системой. Всего за пандемию зарегистрировано 1385 летальных случаев.