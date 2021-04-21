В Самаре начали приводить в порядок памятники после зимы

Рабочие моют памятники и мемориальные доски Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Сотрудники обслуживающих организаций приступили к помывке памятников и монументальных сооружений.

В Самаре насчитывается около 300 памятников и мемориальных досок, их содержанием занимается МБУ «Центр технического и хозяйственного обслуживания». В спектр работ по содержанию входят очистка от загрязнений, мойка, удаление потеков и протирание.

- Помывку памятников после зимнего сезона планируется закончить уже к майским праздникам. Сегодня в порядок привели Обелиск борцам Революции 1917 года, расположенный в Октябрьском районе, - рассказал инженер МБУ «ЦТХО» Алексей Грибельников.

Напомним, Александр Хинштейн стал инициатором установки нового мемориала в Самаре, посвященного генералам Самарской области. Памятник будет установлен на улице Фрунзе, — напротив штаба Второй гвардейской общевойсковой Армии.