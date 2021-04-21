В Самаре привели в порядок территорию приюта для животных "Хати" и привезли питомцам корм

Участие в акции приняли посетители и сотрудники торгового центра

В Самаре доброжелатели привели в порядок территорию приюта для животных "Хати", а также привезли питомцам корм и необходимые принадлежности.

Приюту помогали участники МЕГА клуба "Люди и планета". От ТЦ МЕГА и обратно был организован трансфер. Участие в акции принимали как посетители, так и сотрудники МЕГИ и располагающихся там магазинов.

В приюте покрасили большой вольер, сделали крышу для одного из строений, почистили от мусора площадки. Огромную порцию внимания получили питомцы приюта.

Такие поездки станут традиционными для МЕГИ. Корм, игрушки и разные хозяйственные принадлежности все желающие могут оставить на столе информации в МЕГЕ.