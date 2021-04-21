На расчистку рек в Самаре потратят 12 миллионов рублей из городского бюджета

Мусор нужно вывозить раз в сутки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Департамент городского хозяйства и экологии Самары на сайте госзакупок ищет подрядчика, который за 12 миллионов рублей расчистит водоемы и будет содержать береговые территории в чистоте до осени 2021 года. Работу необходимо провести на левом и правом берегу Волги, на реке Самара и Татьянке.

Согласно документации, на расчистку и содержание левого берега Волги, береговой зоны Самары и Татьянки администрация Самары выделит 5,3 миллиона рублей, на правый берег реки Волга выделяется 6,6 миллионов рублей.

Подрядчик должен до 31 октября 2021 года заниматься содержанием левого берега, и до 30 сентября правого берега, в том числе в неорганизованных местах массового отдыха людей. Помимо расчистки вверенных территорий, подрядчик должен будет установить специальные бункеры-накопители для отходов на всех пляжах, в том числе «диких», и заниматься своевременным вывозом отходов на специализированные полигоны. Одним из требований к исполнителю является наличие не менее 5 спецмашин, а также 40 бункеров-накопителей объемом 8-10 кубометров.