"Ахмат" и "Крылья Советов" огласили стартовые составы на матч 1/2 финала Кубка России

Сегодня одна из команд выйдет в финал Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

"Ахмат" и "Крылья Советов" в 17:00 начнут в Грозном полуфинальный матч Бетсити-Кубка России по футболу. Главные тренеры команд - Андрей Талалаев и Игорь Осинькин - уже озвучили стартовые составы.

"Крылья" с капитанской повязкой на поле выведет Никита Чернов. Хозяев - Андрей Семенов. В целом расстановки выглядят следующим образом:

"Ахмат": 33 Гудиев, 4 Анхель, 8 Богосавац, 15 Семенов, 18 Алмаши, 20 Нижич, 23 Швец А., 24 Ненахов, 29 Ильин, 59 Харин, 94 Тимофеев.

Запасные: 42 Мелихов, 88 Шелия, 3 Мелкадзе, 6 Адуев, 7 Бериша, 9 Янку, 10 Кадыров, 11 Сильва, 38 Кармаев, 55 Пуцко, 95 Кадыров А.

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 5 Горшков, 3 Чернов, 4 Солдатенков, 18 Зеффан, 17 Зиньковский, 8 Витюгов, 16 Алвеш, 11 Ежов, 10 Сарвели, 33 Сергеев.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 2 Полуяхтов, 6 Якуба, 7 Хади, 22 Ефремов, 23 Комбаров, 35 Прищепа, 47 Божин, 69 Голенков, 77 Кабутов, 99 Канунников.

Напомним, что стартовый свисток прозвучит на "Ахмат Арене" в 17:00 по самарскому времени. Следите за трансляцией поединка на сайте "КП-Самара".