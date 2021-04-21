В Самаре начинают ставить общедомовые счетчики на холодную воду

В Самаре начинают ставить общедомовые счетчики для учета холодной воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начинают ставить общедомовые счетчики для учета холодной воды. Об этом сообщили в "РКС-Самара".

В течение нескольких лет приборы учета будут установлены в трех тысячах домах города. Коммунальщики направят письма управляющим компаниям, в домах которых поставят счетчики.

Платить за эти счетчики будут управляющие компании, с которыми ресурсоснабжающая организация заключит договор, или жильцы, которым "РКС-Самара" выставит счета. При этом, счета будут выставляться уже после того, как поставят счетчик.

Сейчас в Самаре такие счетчики стоят порядка в трех тысячах домах, еще столько же домов не имеют технической возможности для их установки.

Ранее в Самаре начали устанавливать аналогичные счетчики для учета горячей воды.