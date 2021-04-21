В Самаре ночью будет штормовой ветер

В Самарской области из-за сильного ветра могут быть повреждены линии электропередач

В Самарской области синоптики предупреждают о штормовых порывах ветра, которые сохранятся до утра 22 апреля. Порывы будут достигать 15-20 м/с. Будет дождливо. Жителей предупреждают о необходимости соблюдать осторожность, стараться поменьше выходить на улицу в темное время суток, не парковать автомобили под деревьями и плохо закрепленными конструкциями.

Ночью температура достигнет +4, +6 градусов. Уже днем воздух прогреется до +17 градусов, тепло надует юго-восточным ветром, который не сразу сбавит скорость. В четверг дождя не будет, а вот в пятницу синоптики вновь ожидают осадки. Днем будет также до +17, ночью чуть прохладнее.

Согласно объявленному штормовому предупреждению, сильнее всего порывы ветра ждут в Ставропольском, Сергиевском и Сызранском районах, а также в Волжском районе, здесь могут быть повреждены линии электропередач. Также остается угроза возникновения лесных пожаров, напомним, что сейчас объявлен четвертый уровень пожароопасности в регионе.