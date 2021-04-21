Дмитрий Азаров - о послании Путина: "Самарская область точно получит поддержку"

Губернатор уверен, что получится привлечь государственные деньги в регион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал тезисыц из послания президента РФ Владимира Путина. В частности он подчеркнул, что позиция главы государства в отношении семей с детьми остается неизменной: сегодня были озвучены масса решений, направленные на помощь именно это категории - это и оплата больничных листов родителям с детьми до семи лет в 100%, и особое внимание к неполным семьям. В Самаре также недавно прошел месячник с приставами по возвращению денег от тех, кто задолжал по алиментам.

- Также мы приветствуем решение по поддержке и инфраструктурным кредитам по низкой ставке на долгий срок для тех регионов, которые работли над снижением госдолга и не боялись брать на себя ответственность по работе над проектами ГЧП. Уверен, что это касается Самарской области, по моим предварительным подсчетам не меньше 12 миллиардов рублей гарантировано мы сможем привлечь, - отметил Дмитрий Азарв.

Он также подчеркнул, что в регионе умеют работать по крупным проектам, нацеленным в будущее и брать на себя ответственность.

- Уверен, что Самарский регион будет на передовой таких решений.