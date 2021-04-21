В Самаре молодой парень обещал двоим "откосить" от армии за 180 тысяч рублей

В Самаре молодой человек обещал два военных билета за 180 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре молодой парень за 180 тысяч рублей обещал двоим мужчинам получить военный билет. По факту предложения посредничества во взяточничестве возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Деньги он получил в марте этого года. За указанную сумму он обещал передать военный билет без прохождения военной службы.

Как оказалось, 21-летний молодой человек, предлагавший посредничество, ранее уже был судим. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.