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Общество21 апреля 2021 18:04

В Самарской области разработали план по исполнению поручений президента

Исполнение посланий губернатор поставил на контроль
Сергей ЧЕРНЫХ
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Дмитрий Азаров отметил, что регион будет одним из первых реализовывать все наказы главы государства

Дмитрий Азаров отметил, что регион будет одним из первых реализовывать все наказы главы государства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области разработали план по реализации исполнений поручений президента России Владимира Путина, которые он высказал во время своего послания к Федеральному собранию и гражданам страны.

Послание было в основном сосредоточено на внутренней политике государства и посвящено восстановлению после коронавируса.

Президент страны призвал жителей ответственно подойти к вакцинации, а глав регионов форсировать прививочную компанию. Также глава государства поставил задачу расширить программу диспансеризации и профосмотров. Владимир Путин озвучил, какие предусмотрены новые меры поддержки для семей с детьми и призвал выстроить систему выплаты алиментов таким образом, чтобы одинокой матери или отцу не нужно было собирать много справок.

- Масштабная трансформация территорий во имя и во благо человека, будет работать на повышение благосостояния и комфорта жителей Самарской области, – сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и отметил, что регион будет одним из первых реализовывать все наказы главы государства.