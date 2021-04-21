Два человека попали в травмпункт прямиком из психиатрической больницы на Нагорной в Самаре

Были ли пострадавшие пациентами больницы, сейчас выясняется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проводится проверка после того, как 20 апреля два человека с травмами различной степени тяжести попали в травматологию прямиком из больницы на ул.Нагорной.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, одна из пострадавших – пациентка с психиатрическим диагнозом. У нее диагностированы травмы головы и позвоночника, плюс ушибы и рваные раны. Ее госпитализировали. Второй пострадавший - 14-летний подросток. Как он оказался в здании на ул.Нагорной, 78, выясняют силовики. У мальчика сломаны обе ноги. Ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

По предварительным данным, и женщина, и подросток каким-то образом упали со второго этажа. Где в это время был персонал психиатрической больницы, пока не ясно.

По факту ЧП собрали материал проверки, но ни административное, ни уголовное дело пока не возбудили.