В Самарском университете существенно увеличат количество бюджетных мест

Для студентов сделают больше бюджетных мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском университете им. Королева в предстоящую приемную компанию существенно увеличат количество бюджетных мест. Об этом рассказал ректор вуза Владимир Богатырев.

Ранее в своем послании Федеральному собранию и гражданам страны президент России Владимир Путин говорил о необходимости создать большего количества бюджетных мест в стране.

Как рассказал Богатырев, бюджетных мест станет больше в первую очередь по IT-специальностям и педагогическому направлению. Он уверен, что это создаст условия, чтобы выпускники школ не уезжали из города для поступления в другие вузы, и в дальнейшем оставались работать в регионе.

Волонтер из Тольятти, участница предварительного голосования "Единой России" Ирина Долгополова отметила, что приоритет при распределении бюджетных мест будет отдан именно абитуриентам в субъектах федерации.

- Важно было и услышать от Владимира Путина и благодарность в адрес волонтеров, которые работали в период пандемии в рамках всероссийской акции "Мы вместе" — ведь я сама являюсь таким волонтером, - сказала Долгополова.