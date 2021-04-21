Самарский губернатор поздравил игроков и болельщиков с выходом "Крыльев" в финал Кубка

Самарцы в Грозном победили "Ахмат" в полуфинале

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил игроков и болельщиков с победой "Крыльев Советов" над "Ахматом" в полуфинале Кубка России.

- Все болели дружно за родную команду, за "Крылья Советов", и мы победили! С победой болельщиков и команду! Достойная игра, достойная победа! - выложил видеообращение губернатор в своем Instagram.

Самарские "Крылья Советов" в среду, 21 апреля, в полуфинале Кубка страны в Грозном встречались с "Ахматом" в серии пенальти добились победы.

Финал пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде, соперник "Крыльев" определится сегодня по итогам матча "Локомотива" с ЦСКА.