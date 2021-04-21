Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов не знал, как бьют пенальти игроки "Ахмата"

Евгений Фролов стал главным героем серии пенальти с "Ахматом" Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов в эфире "Матч Премьер" рассказал о победе над "Ахматом" в полуфинале Кубка России по футболу. Напомним, что в Грозном самарцы одолели хозяев в серии пенальти. Евгений вышел на поле в самой концовке встречи и стал одним из главных героев поединка.

- Я немного не ожидал, что так получится. За 10 минут до конца матча сказали идти разминаться. Входить было не сложно, но там еще у "Ахмата" был момент с опасным штрафным. Знаете, очень тяжело в игру входить, тем более, когда она еще идет, - отметил вратарь.

Фролов выразил благодарность всей команде и болельщикам "КС", а также подчеркнул, что игра была "крутая". Он взял два пенальти в серии, но уверяет, что не готовился к этому отдельно.

- Виктор Эрихович (Виктор Гаус - тренер вратарей, прим.ред.) меня настраивал на игру и подбадривал. Да, какие-то советы были. Не скажу, что я знал, как бьет Бериша. Честно, я даже не видел, как он бьет. И как остальные ребята бьют, тоже не знал, но опять же удача, слава богу, получилось, - заявил Евгений Фролов.

В итоге в серии пенальти "Крылья Советов" забили 4 мяча, а "Ахмат" всего один. Основное время закончилось со счетом 0-0. Финал пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Соперником "Крыльев" будет либо "Локомотив", либо ЦСКА, которые в эти минуты играют в Москве.

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