В Самарской области подключатся к созданию программы поддержки семей с детьми

Семьям с детьми окажут поддержку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Регионы подключатся к созданию программы поддержки семей с детьми, которую во время послания Федеральному собранию и гражданам страны получил сделать президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказала председатель комитета по социальной политике самарской губернской думы, член фракции "Единая Россия" Марина Сидухина.

- К работе подключатся и регионы. Когда определяются столь масштабные стратегические задачи – это говорит о том, что курс взят не на один или два года, а задает именно вектор развития страны, - сказала Сидухина.

Во время послания президент рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, а также поднимал вопросы выплаты алиментов. Также глава государства говорил о развитии здравоохранения.

В Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова обновляют автопарк скорой помощи, ожидается, что в ближайшие три года в сельской местности и малых городах автопарк обновят практически полностью.