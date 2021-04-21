Самарская область может претендовать на инфраструктурные кредиты и модернизацию сетей

Самарская область сможет претендовать на развитие коммунальных систем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн рассказал, какие инициативы президента будут реализованы в Самарской области в первую очередь

В среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию и гражданам страны.

- Слушая Президента, я мысленно понимал, что из это может быть нам действительно важно. Во-первых это, то что касается дополнительных мер поддержки культуры. Развитие, ремонт Домов культуры, музеев, выставочных залов. А также поддержка педагогических вузов, - сказал депутат.

Хинштейн рассказал, что с министром просвещения Сергеем Кравцовым уже обсудили, на что может рассчитывать педагогический вуз. Он также отметил, что в городе необходимо модернизировать коммунальные системы, для чего уже подготовлен проект.

По поручению президента введут инфраструктурные кредиты, на что предусмотрено 500 млрд рублей. Их станут выдавать регионам с наименьшими задолженностями.

Депутат Леонид Симановский убежден, что эти деньги позволят повысить качество жизни в Самарской области.