Сельские музеи в Самарской области могут получить поддержку

Культурные инициативы из послания президента оценил Андрей Кочетков, директор музея им. Алабина

В Самарской области окажут поддержку сельским музеям и разработают проекты под гранты Президентского фонда культурных инициатив, создание которого анонсировал глава государства, озвучивая свое послание 21 апреля. Только в 2021 году из него на гранты направят 3,5 млрд рублей. Такое решение высоко оценил губернатор Дмитрий Азаров, которые возглавляет комиссию Госсовета по вопросам культуры.

- Мы обязательно этот вопрос обсудим на постоянно действующей комиссии Госсовета по культуре, и я уверен, поможем подобрать те проекты, которые получат поддержку и развитие на благо всех регионов РФ. Но в первую очередь – Самарской области, - поделился он своим мнением.

Важный шаг - обновление сельских музеев. Директор музея им. Алабина Андрей Кочетков считает, что эти меры очень важны.

- Музеи - важные держатели смыслов территорий и в условиях урбанизации зачастую становятся единственными хранителями исторической информации как о существующих населённых пунктах, так и уже исчезнувших. Кроме того, как мы знаем на разных примерах, музеи могут стать центрами сельского туризма в комплексе с другими туристическими проектами, в том числе, созданных из внебюджетных источников, - отметил Андрей Кочетков. Он также подчеркнул, что ряд из сельских музеев региона требует обновления материальной базы. И не менее важным станет обновление домов культуры - на это президент предлагает направить более 24 млрд рублей.