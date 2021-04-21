В Самаре разовьют средний и малый бизнес благодаря дружбе с соседними странами

В Самарской области принимают меры для развития малого и среднего бизнеса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудничество с соседними странами позволит развить малый и средний бизнес в Самарской области, считает член Совета Федерации ФС РФ Фарит Мухаметшин.

О развитии регионов говорил в своем послании в среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин.

Мухаметшин рассказал, что в Самарской области выработан план трехлетнего сотрудничества по итогам визита в регион делегации из Белоруссии. Кроме того, в Ташкенте недавно завершилась выставка самарской экспозиции.

Глава государства также говорил о поддержке семей с детьми и решения вопроса с беспрепятственным получением алиментов.

Депутат Госдумы РФ Виктор Казаков отметил, что в регионе уже много сделано для людей. "Считаю, что много будет сделано в части взыскания алиментов. Этот вопрос приходится рассматривать на личных приемах, его там часто задают одинокие женщины", - сказал депутат.