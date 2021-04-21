В Самаре прошла несанкционированная акция на набережной с полицией, спецтехникой и зедержанными

По набережной прошли участники несанкционированной акции Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре 21 апреля прошла несогласованная акция сторонников Алексея Навального и сочувствующих. Несколько сотен человек прошли по набережной до Ладьи, затем поднялись наверх и после нескольких столкновений с полицией разошлись. По словам работавших на месте корреспондентов "КП-Самара", уже поздним вечером начались одиночные задержания. В частности, полицейские остановили 16-летнюю девочку, ее завели в будку полиции, а затем передали в карету "Скорой помощи".

В целом акция ограничилась "гуляниями" по набережной. Протестующие поменяли место дислокации - сначала они намеревались собраться около площади Славы. Уже с четырех часов дня здесь все было оцеплено полицией, вокруг стояла спецтехника. Некоторые жители жаловались, что не могут даже пройти к бассейну. При этом прокуратура и полиция несколько раз предупреждали о несогласованности акции, а также об ответственности за участие в подобных мероприятиях - вплоть до административного ареста. Особенно жителей просили следить за несовершеннолетними детьми.

Акция проходила на набережной Фото: Ольга НОВИКОВА

Пока по данным МВД В 27 городах России на несанкционированные акции вышли 2700 человек. В Самарской области вечер выдался дождливым, однако это не помешало провести несогласованное шествие. Столкновения с полицией случились уже в самом конце - поздним вечером, а также в тот момент, когда участники акции решили выйти на проезжую часть около Ладьи. Полицейские выстроились в цепь, но ее прорвали.