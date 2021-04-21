В Самарской области готовы восстанавливать рынок труда после пандемии

Гендиректор Тяжмаша прокомментировал тезисы послания Владимира Путина

В Самарской области сегодня созданы все условия для восстановления рынка труда в постпандемийный период. Прямо сейчас количество рабочих мест последовательно увеличивется, поэтому в регионе есть все возможности для выполнения поручения президента РФ. Напомним, что в своем ежегодном послании Владимир Путин особенно обратил внимание на необходимость усиления поддержки занятости в регионах.

Как отметил генеральный директор одного из крупнейших производств региона Тяжмаша Андрей Трифонов, правительство Самарской области сделало все, чтобы пройти сложный период с минимальными потерями.

- только в 2020 году в губернии создано 10 000 рабочих мест, прогноз на 2021 год — ещё около 11 000. Если на конец 2020 года в региональной службе занятости было заявлено 29 552 свободные вакансии, то по состоянию на 21 апреля их стало уже 42 258, - подчеркнул он и заметил, что поддержка предприятиям оказывалась точечно.

Уточним, что в своем послании Владимир Путин заметил, что власти оказали большую поддержку компаниям, без сокращений было обойтись невозможно, однако социально ответственный бизнес предпринял максимум усилий для сохранения персонала - и именно таким компаниям в первую очередь государство и помогало.