В Самаре дожди будут идти до конца недели

Дожди и сильный ветер сохранятся до конца недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области 22-24 апреля 2021 года. По прогнозу синоптиков, прохладная и дождливая погода сохранится до конца недели.

22 апреля 2021 года, в Самаре днем ожидается небольшой дождь, с продолжением ночью. Ветер южный с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха в Самаре днем составит +12…+14 градусов, ночью до +6.

23 апреля, в пятницу, существенных осадков не ожидается, однако ветер все равно будет сильный – до 10 м/с. Днем в Самаре до+17, ночью температура снизится до +8 градусов.

В субботу, 24 апреля, местами по области пройдут небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +15…+17 градусов, ночью от +6 до +8 градусов.