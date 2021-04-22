Чтобы купить однокомнатную квартиру в Самаре нужно копить деньги 7 лет

Быстрее всех на квартиру в Самаре накопят топ-менеджеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российская платформа онлайн-рекрутинга, совместно с площадкой онлайн-недвижимости, составили рейтинг городов России, где жители быстрее всего смогут накопить на новую квартиру или на первоначальный взнос по ипотеке. Жителям Самары, чтобы купить однокомнатную квартиру, придется копить семь лет, а жителям Тольятти – шесть лет.

- Сейчас средняя зарплата в Самаре составляет 41 766 рублей, однушка стоит в среднем 2,52 миллиона рублей. На покупку недвижимости в среднем придется копить около 7 лет, - к такому выводу пришли эксперты.

Быстрее всех на покупку квартиры накопят топ-менеджеры Самары, для этого им нужно всего 5 лет. Рабочим добывающей отрасли, автомобильного бизнеса, строительной сферы и IT-специалистам – 6 лет, а вот администраторам, работникам туристической сферы и ресторанно-гостиничного бизнеса понадобится 8 лет, чтобы купить однокомнатную квартиру в Самаре.

Что касается Тольятти, то средняя зарплата там 35 786, а средняя стоимость однушки – 1,77 миллион рублей. По мнению аналитиков, жители автограда накопят на квартиру чуть быстрее самарцев – за 6 лет. За четыре года смогут накопить на однокомнатную также топ-менеджеры, а вот бухгалтерам придется откладывать деньги целых восемь лет.

Из российских городов, по соотношению зарплата-цена на квартиру, быстрее всех накопят жители Челябинска, Оренбурга и Саратова. Для покупки однокомнатной квартиры им придется откладывать деньги всего 5 лет. А вот самый долгий процесс накопления на покупку недвижимости (более 10 лет) будет в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и в Казани.