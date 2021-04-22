Приставы заставили жителя Самарской области сделать флюорографию

Пациент представлял угрозу для семьи и окружающих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы побудили жителя селя Большая Черниговка Самарской области пройти флюорографическое обследование. В отношении пациента, который представлял угрозу для окружающих, возбудили исполнительное производство.

- Мужчина, состоящий учете у врача-нарколога, отказывался проходить флюорографическое обследование и предоставлять медицинским работникам результаты. Тем самым, он представлял угрозу распространения инфекции, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Районный суд Большой Глушицы обязал местного жителя пройти профосмотр в медицинском учреждении. В рамках исполнительного производства мужчина должен был сделать флюорографию в пятидневный срок, иначе ему грозит административная ответственность.

Гражданин прошел медосмотр и предоставил медработнику результаты флюорографического обследования в поставленный срок.