В Самаре молодой парень с разбитой бутылкой в руках пытался ограбить магазин

Через месяц после освобождения, парень опять преступил закон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В декабре прошлого года, 24-летний самарец попытался ограбить круглосуточный магазин, пригрозив продавцу осколком бутылки. В тот момент в магазин зашли двое мужчин, они задержали нападавшего до приезда полицейских.

В отношении ранее судимого парня возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Злоумышленник на допросе полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщила подполковник юстиции Юлия Кормилкина, задержанный в ноябре прошлого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за кражи. В день, когда он попытался ограбить очередной магазин, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря двум мужчинам, грабителю не удалось похитить выручку.