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Происшествия22 апреля 2021 9:42

В Самаре молодой парень с разбитой бутылкой в руках пытался ограбить магазин

Грабителя задержали посетители
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Через месяц после освобождения, парень опять преступил закон

Через месяц после освобождения, парень опять преступил закон

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В декабре прошлого года, 24-летний самарец попытался ограбить круглосуточный магазин, пригрозив продавцу осколком бутылки. В тот момент в магазин зашли двое мужчин, они задержали нападавшего до приезда полицейских.

В отношении ранее судимого парня возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Злоумышленник на допросе полностью признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщила подполковник юстиции Юлия Кормилкина, задержанный в ноябре прошлого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за кражи. В день, когда он попытался ограбить очередной магазин, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря двум мужчинам, грабителю не удалось похитить выручку.

Криминал