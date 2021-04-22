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Общество22 апреля 2021 10:31

В Самарской области в ближайшие часы ожидается сильный дождь

Об этом сообщили в Приволжском УГМС
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Местами по области пройдут дожди

Местами по области пройдут дожди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приволжское УГМС объявили о желтом уровне опасности. По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы с сохранением ночью, 22 апреля, в Самарской области ожидается сильный дождь.

- В ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 22 апреля местами по Самарской области ожидается сильный дождь, - сообщили синоптики.

Сегодня, 22 апреля, в Самаре днем температура воздуха составит +12…+14 градусов, ночью похолодает до +6. По прогнозу синоптиков, ночью возможны порывы ветра до 20 м/с.