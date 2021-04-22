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Общество22 апреля 2021 10:43

Самарцам расскажут, как научиться сортировать мусор

Бесплатную лекцию для тех, кто хочет начать экологичный образ жизни, проведет спикер проекта «Вторсырье на благотворительность»
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Сортировать мусор не так сложно, как кажется. Фото: предоставлено ВнБ

Сортировать мусор не так сложно, как кажется. Фото: предоставлено ВнБ

Самарцам расскажут о том, как научиться сортировать мусор и вести экологичный образ жизни. Бесплатную лекцию «РСО: как его начать и зачем это нужно» проведет экоактивист проекта «Вторсырье на благотворительность» Юлия Викулина. Лекция пройдет в воскресенье 25 апреля в 15:00 в Общественном центре Сбера (ул. Вилоновская, 13).

- Площадь свалок в России уже сопоставима с площадью Швейцарии, - говорят организаторы. – На лекции мы поговорим о способах обращения с отходами и оценим, какой из них - самый прогрессивный, выясним, куда в Самаре сдавать разделенные отходы и с чего можно начать сортировку, поделимся, тяжело ли дается сортировка мусора вообще и особенно в небольших самарских квартирах.

Для регистрации на лекцию необходимо заполнить форму https://forms.gle/H2QyNXhPJi7aiDTXA