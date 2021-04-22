В почтовых отделениях Самарской области можно вернуть товары в интернет-магазины по упрощенной схеме

На почте упростили оформление возврата в магазины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В почтовых отделениях Самарской области покупатели вернули в интернет-магазины около 3 тысяч заказов. Это стало возможным благодаря услуге «Легкий возврат» от Почты России.

- Интернет-магазины по условиям подключения услуги принимают отправления от клиентов по упрощенной схеме, - рассказали представители Почти России.

Таким образом, если товар не подошел покупателю, он может прийти в ближайшее почтовое отделение и бесплатно вернуть покупку на основании прямого или возвратного трек-номера.

- Клиент сообщает сотруднику почтового отделения трек-номер и отдает упакованный товар на возврат, - объяснили специалисты.

Оформление возврата занимает меньше минуты – заполнять бланки и оплачивать посылку не нужно. Далее сам интернет-магазин информирует покупателя о оформлении приема возвратного отправления.

В свою очередь, Почта России доставляет заказ обратно магазину, а клиент может отслеживать движение отправлений в мобильном приложении почтового отделения. Кроме того, в мобильном приложении можно легко оформить доставку товара на любой адрес, указанный пользователем, а посылки весом более 2,5 кг доставляют курьеры прямо до двери.

Стоит отметить, что в прошлом году услугой «Легкий возврат» воспользовались более 5,5 тысяч самарцев. С начала 2021 года вернули около 3 тысяч покупок.