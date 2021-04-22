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Общество22 апреля 2021 11:34

Самарец, чтобы не лишиться автомобиля, в короткие сроки нашел деньги на оплату штрафов

За 18 штрафов за нарушения ПДД он задолжал 342 тысячи рублей
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Буквально за сутки нашлись деньги на погашение долга

Буквально за сутки нашлись деньги на погашение долга

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарец, который неоднократно нарушал правила дорожного движения, чуть не лишился своего автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Добровольно гасить задолженность он не хотел, поэтому в дело пришлось вмешаться приставам.

- Должнику неоднократно были направлены предупреждения, однако он продолжал уклоняться от оплаты штрафов. Всего за 18 исполнительных производств он накопил долг в 342 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Тогда судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительных производств составил акт описи и ареста автомобиля должника. Хозяина иномарки предупредили, что в случае непогашения задолженности, автомобиль будет реализован в счет погашения долга.

Уже на следующий день мужчина полностью погасил имеющуюся задолженность и вернул себе свой «крузак».