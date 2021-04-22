Самарец, чтобы не лишиться автомобиля, в короткие сроки нашел деньги на оплату штрафов

Буквально за сутки нашлись деньги на погашение долга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарец, который неоднократно нарушал правила дорожного движения, чуть не лишился своего автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Добровольно гасить задолженность он не хотел, поэтому в дело пришлось вмешаться приставам.

- Должнику неоднократно были направлены предупреждения, однако он продолжал уклоняться от оплаты штрафов. Всего за 18 исполнительных производств он накопил долг в 342 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Тогда судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительных производств составил акт описи и ареста автомобиля должника. Хозяина иномарки предупредили, что в случае непогашения задолженности, автомобиль будет реализован в счет погашения долга.

Уже на следующий день мужчина полностью погасил имеющуюся задолженность и вернул себе свой «крузак».