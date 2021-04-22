В Самаре 23 апреля дополнительно распределят места в детских садах

О зачислении ребенка сообщит заведующий детского сада Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 23 апреля 2021 года, в Самаре состоится дополнительное распределение свободных мест в детские дошкольные учреждения на текущий 2020-2021 год. Департамент образования Самары напоминает родителям проверить правильность заполненных заявлений.

- 23 апреля состоится дополнительное распределение свободных мест в детских садах, - сообщили чиновники.

Напомним, зачисление в детские сады происходит автоматически в одно из выбранных в заявлении учреждений города. О том, что ребенок зачислен в детский сад, родителям сообщат из дошкольного учреждения.