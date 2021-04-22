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Здоровье22 апреля 2021 12:30

В Самарской области от коронавируса скончались 1400 человек

Обновлённая статистика по коронавирусу в Самарской области на 22 апреля 2021 года
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Смертность не снижается

Смертность не снижается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 190 местных жителей. За весь период пандемии в региона коронавирусом заболели 60 053 человек.

Из числа заболевших, у 57 165 на сегодняшний день диагноз был снят, в том числе за последние сутки выздоровели 214 человек.

Вторую неделю подряд в оперштабе фиксируют по 15 смертей среди пациентов ежедневно. 22 апреля в регионе вновь скончались 15 человек. Таким образом, общее число умерших от коронавируса достигло 1400 случаев.

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