В Самарской области от коронавируса скончались 1400 человек

Смертность не снижается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 190 местных жителей. За весь период пандемии в региона коронавирусом заболели 60 053 человек.

Из числа заболевших, у 57 165 на сегодняшний день диагноз был снят, в том числе за последние сутки выздоровели 214 человек.

Вторую неделю подряд в оперштабе фиксируют по 15 смертей среди пациентов ежедневно. 22 апреля в регионе вновь скончались 15 человек. Таким образом, общее число умерших от коронавируса достигло 1400 случаев.