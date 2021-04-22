Сдавать ЕГЭ в Самаре в 2021 году будут только те, кто поступает в вузы

Школьников ждут экзамены, но не всех

Сдавать ЕГЭ в Самаре в 2021 году будут только выпускники, поступающие в вузы - по тем предметам, которые необходимы им для этого поступления. Основной период единого экзамена - с 31 мая по 2 июля, дополнительный - для тех, кто не смог прийти из-за болезни или другой уважительной причине, - с 12 по 17 июля 2021 года. Об этом сообщили журналисту КП-Самара в министерстве образования Самарской области.

- В этом году при проведении экзамена также будет учитываться эпидемиологическая ситуация. Все будет организовано с учетом требований Роспотребнадзора. Также мы сокращаем число выпускников, которым нужно сдавать экзамен: те выпускники, которые не собираются поступать в вузы, могут просто сдать государственный выпускной экзамен в форме контрольной работы по русскому и математике. Это произойдет с 24 по 28 мая, - отмечает заместитель министра образования региона Светлана Бакулина.

Также в формате контрольной сдать выпускной экзамен смогут ребята с ОВЗ. В министерстве напоминают, что для получения аттестата выпускникам, поступающим в вузы, нужно получить не менее 24 баллов за экзамен по русскому языку.