Бывший прокурор, который нашел в кулере 200 тысяч рублей, в третий раз пытается доказать, что его подставили

Олег Анищенко в суде заявил, что имело место провокация Фото: Александра БУДАЕВА

В Шестом кассационном суде назначена дата рассмотрение кассационных жалоб на приговор по делу бывшего прокурора Олега Анищенко.

Напомним, по версии следствия, он через посредника получил взятку за то, чтобы не переквалифицировать на более тяжкую статью обвинение по делу о незаконном игорном бизнесе. При обыске в рабочем кабинете Олега Анищенко в прокуратуре Промышленного района Самары сотрудники ФСБ нашли 200 тысяч рублей. Деньги были спрятаны в кулере.

Под суд отдали как самого Анищенко, так и предполагаемого посредника - Владимира Коршикова. Экс-прокурор уверял, что имела место провокация, а его адвокат настаивал на том, что на проведение задержания спецсубъекта (коим являлся прокурор) опера не получили необходимых разрешений.

Тем не менее, 8 июня прошлого года Олега Анищенко признали виновным в получении взятки и приговорили к 7 годам колонии строгого режима, а Владимиру Коршикову за посредничество во взяточничестве назначили наказание в виде 5 лет колонии общего режима.

Интересно, что решение районного суда обжаловали не только осужденные, но и прокуратура - надзорное ведомство нашло существенные процессуальные нарушения при вынесении приговора бывшему коллеге. Однако Самарский областной суд в целом приговор оставил в силе, но снизил на полгода срок наказания Коршикову.

Следующая стадия разбирательств - Шестой кассационный суд, куда подали жалобы Олег Анищенко и его адвокат Сергей Арзиани. Заседание назначено на 27 мая.

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