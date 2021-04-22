В Самаре рассказали, на что чаще всего жаловались жители в отопительный сезон

Вопросы отопительного сезона обсудили в Самаре Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самарской области завершается отопительный сезон: батареи стали холодными уже в 22 муниципальных образованиях, правда, в 15-ти все еще не заканчивают топить, так как среднесуточная температура не достигла нормативных значений. Как отметил на «круглом столе» в «Комсомольской правде – Самара» представитель министерства ЖКХ и энергетики Богдан Корчуганов, подводить окончательные итоги и говорить о планах еще рано, ведь даже гидравлические испытания прошли не везде. Но в целом сезон прошел нормально, за все время выявить удалось 1600 технологических нарушений, значительная часть которых была связана с ДТП около газовых труб.

- Мы ожидаем, что уже к 26 апреля все завершат отопительный сезон. И к 13 мая ждем от всех компаний писем с информацией о планируемых перекладках, - отметил Богдан Корчуганов. – Пока что понятно, что объем перекладок в Самаре значительно вырастет, это связано с переходов на новую ценовую схему работы.

Как отметили представители ГЖИ и фонда ЖКХ-контроль, в этом году больше всего жалоб от жителей было на низкую температуру в квартирах. Это может быть связано с различными причинами, но эксперты особенно обратились к управляющим компаниям с просьбой лучше проводить подготовку к зиме именно внутренних коммуникаций. При этом руководитель управляющей компании «Коммунресурс» Алексей Илюшин отметил, что у самих таких организаций есть просьба к фонду капитального ремонта активнее заниматься ремонтом кровли и труб в старых домах, которые для его компании составляют основу жилого фонда.

В свою очередь представители ресурсоснабжающей компании ЭнергосбыТ Плюс заверили, что со своей стороны делают все, чтобы теплоноситель подавался нужной температуры, потери часто происходят уже внутри дома. Сделать услугу еще более качественной позволят планируемые крупные вложения в перекладку сетей в этом году. Но для того, чтобы все шло по плану, нужна платежная дисциплина и граждан, и юридических лиц. Увы, но долги в этом году вновь составили более 10 миллиардов рублей, 40% из них – долги управляющих компаний.

Подробнее обо всех особенностях отопительного сезона в Самаре – 2021 читайте вскоре на сайте kp.ru.