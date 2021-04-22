В Тольятти на козырьке подъезда обнаружен труп

Причина смерти неизвестна Фото: Роман Назукин

В Тольятти, 22 апреля, на козырьке подъезда на Цветном бульваре, 12а местные жители обнаружили тело погибшего человека. Об этом сообщается в социальных сетях.

- На козырьке лежит труп. Скорая приехала, констатировали смерть, - пишет автор фотографии Роман Н.

В комментариях под опубликованной фотографией люди высказывают свое недоумение, так как в последний месяц такую картину в своем городе они видят не в первый раз.

Напомним, 14 апреля 2021 года в Тольятти под окнами домов в разных концах города нашли сразу двух погибших. Молодой парень без признаков насильственной смерти был обнаружен под окнами общежития на улице Революционная, 3. Женщина-инвалид с паспортом руках была найдена на козырьке подъезда дома №5 на Рябиновом бульваре.