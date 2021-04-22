Работники «Тольяттикаучук» приняли участие в городском субботнике

"Тольяттикаучук" традиционно участвуют в городских субботниках

В Тольятти прошел субботник «Тольятти – чистый город», в котором приняли участие работники «Тольяттикаучук». С 10 по 17 апреля общими силами было собрано более 10 тонн мусора.

На уборку территории и внешнего периметра производственных объектов вышли более 200 рабочих предприятия. На площади 26 тысяч квадратных метров были собраны мусор, палая листва, расчищены кустарники.

На втором этапе экологической акции рабочие расчистили периметр городского водозабора в Комсомольском районе Тольятти, а также часть прибрежной полосы. Здесь рабочие на выручку позвали свои семьи. За несколько часов более 50 человек, включая детей, расчистили от мусора территорию, которая, к слову, никогда раньше не убиралась. За это время было собрано более 4-х тонн мусора.

- Традиционно апрель считается месяцем чистоты и порядка, а субботники – это отличный повод собраться и поработать всеми поколениями, - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды Ахмет Насыров.

По словам директора ОТ «Тольяттикаучук», рабочие предприятия ежегодно выходят на субботники. В этот год они собрали и вывезли на полигоны более 10 тонн мусора.