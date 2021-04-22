Эксперт считает, что способность работать вместе позволит самарцам победить коронавирус

В Самарской области коронавирус преодолевают совместными усилиями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Победить коронавирус в Самарской области возможно только сообща, благодаря умению совместно побеждать, считает главный внештатный специалист по инфекционным болезням регионального минздрава Елена Стребкова.

Ранее президент России Владимир Путин во время своего послания к Федеральном собранию и гражданам страны отметил работу всех причастных в борьбе с коронавирусом. По его словам, благодаря неравнодушным людям, их совместной работе, страна оказалась на лидирующих позициях по темпам преодоления пандемии.

- Соглашусь, что наша страна особенная в плане борьбы с коронавирусной инфекцией. Огромное количество врачей разных специальностей прошли обучение и пришли в ковидные госпитали - практически все медики встали на защиту, - сказала Стребкова.

Вместе с тем, она отмечает, что один человек или даже целое медицинское сообщество не в состоянии в одиночестве справиться с пандемией. "Справиться мы можем только вместе", - отметила эксперт.