В Самаре обжаловали приговор по делу о гибели певицы Юлии Гольдиной на Волге

Катер Silver Eagle врезался в "Казанку" 21 июня 2019 года Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

В Промышленный районный суд поступила апелляционная жалоба на приговор по уголовному делу о гибели певицы Юлии Гольдиной на Волге летом прошлого года.

Напомним, 21 июня компания молодых людей отдыхала за Волгой. Домой возвращались уже в сумерках. Неожиданно "Казанка", в которой они плыли, столкнулась в катером Silver Eagle. Первая лодка пошла на дно, четверых человек, которые выпали из нее, подобрала "моторка", проходившая в это время мимо. Юлию Гольдину спасти не удалось, ее тело обнаружили лишь пару дней спустя.

Следствие пришло к выводу, что в трагедии виноват Сергей Семин, который встал у руля "Казанки", не имея прав на управление маломерным судном, более того - сама лодка шла в темноте с неработающими бортовыми огнями.

Люди, которые были в "Казанке" в тот вечер, как им сам подсудимый Сергей Семин, заявляли, что на тот момент еще не стемнело, они отлично видели гладь воды и все вокруг, а в столкновении виноват, в том числе, водитель Silver Eagle.Максим Пудовкин, который не только гнал на огромной скорости, но и не оказал первой помощи утопающим.

Тем не менее, суд признал Сергея Семина виновным в нарушении правил безопасности движения судов, которое повлекло гибель человека, за что его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Согласно информации, опубликованной на сайте Промышленного районного суда, этот приговор был обжалован. Так что далее в его справедливости и обоснованности предстоит разбираться Самарскому областному суду.

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